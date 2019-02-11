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Кейт Миддлтон в белоснежном платье и любимых серьгах принцессы Дианы на церемонии BAFTA-2019

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Кейт Миддлтон в белоснежном платье и любимых серьгах принцессы Дианы на церемонии BAFTA-2019
11:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:

Новости шоу бизнеса: Специальными гостями праздника стали герцоги Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон.

В воскресенье, 10 февраля, в Лондон приехали известные голливудские актеры, чтобы побороться за престижную кинонаграду BAFTA-2019. Торжественную церемонию не пропустили и герцоги Кембриджские, которые засияли на красной дорожке в изысканных нарядах. Особое внимание приковала к себе очаровательная Кейт Миддлтон.

В Лондоне отгремело одно из знаковых светских событий – престижная церемония награждения лучших актеров и режиссеров BAFTA-2019. 

Чуть ли не наибольшее внимание к себе приковала Кейт Миддлтон. На красную дорожку она вышла в роскошном белоснежном платье с ассиметричным вырезом. Наряд от Alexander McQueen придал легкости ее образу и выглядел потрясающе.

К элегантному платью Кейт Миддлтон сделала стильную прическу и идеальный макияж. Эффектные украшения, в частности, бриллиантовый браслет королевы Елизаветы II и серьги из личного ящика принцессы Дианы, добавили королевской роскоши к образу герцогини Кембриджской. А вот дополнила свой образ супруга принца Уильяма туфлями на каблуках и маленьким клатчем.

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В то же время герцог Кембриджский шагал по красной дорожке в элегантном черном костюме с бабочкой. На церемонии BAFTA-2019 принц Уильям не только был зрителем, но и участником мероприятия. С 2010 года внук Елизаветы II является почетным президентом Британской академии кино и телевизионных искусств, а затем принц поднялся на сцену концертного зала Альберт-холла, чтобы вручить награду Fellowship за вклад в развитие кинематографа. 

Это не первый раз королевская чета участвует в церемонии BAFTA. Три года подряд принц Уильям и Кейт Миддлтон приобщаются к гостям мероприятия и присоединяются к поздравлениям победителей. Герцогиня Кембриджская не пропускала кинопремию даже во время своей беременности.

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Кейт Миддлтон, Знаменитости, BAFTA 2019.
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Кейт Миддлтон в белоснежном платье и любимых серьгах принцессы Дианы на церемонии BAFTA-2019
Кейт Миддлтон в белоснежном платье и любимых серьгах принцессы Дианы на церемонии BAFTA-2019
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