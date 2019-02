В сети появилось архивное фото принцессы Дианы с сыновьями

Среди множественных фото королевской семьи Великобритании на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter появился редкий архивный снимок принцессы Дианы с сыновьями.

На фото улыбчивая Диана позирует с не менее веселыми сыновьями – 11-летним Уильямом и 9-летним Гарри.

The Duke of Cambridge first visited The @PassageCharity as a child in 1993 with his mother Diana, Princess of Wales, and has made additional visits at various points over the last twenty-five years. pic.twitter.com/XCHqccfRSf

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 13 февраля 2019 г.