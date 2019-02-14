Опять отметилась: Меган Маркл назвали безжалостной карьеристкой

Новости шоу бизнеса: Слухи и сплетни вокруг жены принца Гарри Меган Маркл продолжают появляться.

Теперь 53-летний журналист Пирс Морган дал скандальное интервью, в котором рассказал детали его знакомства с Меган Маркл и поделился своими мыслями относительно новостей о ней в прессе. Журналист Морган жестко высказывался в сторону жены принца Гарри. Он заявил, что давно знаком с ней, и она показывает из себя не ту, кем является на самом деле.

По его словам, знакомство с Меган Маркл состоялось в 2015 году. Тогда актриса, которая уже была звездой сериала "Форс-мажоры", и мечтать не могла о знакомстве с принцем, поэтому поддерживала хорошие отношения со специалистами из разных отраслей. Знаменитость якобы долго общалась с ним в социальных сетях, а после первой встречи попросилась в его программу Good Morning Britain. Также Пирс добавил, что Меган рассказала ему много вещей о своей семье и отношениях с отцом, однако он не намерен их обнародовать.

После программы Меган посылала ему много сообщений с благодарностью и словами восхищения, поскольку просила у него советов относительно своего карьерного роста. Как утверждает журналист, в тот самый вечер в Лондоне Меган Маркл познакомилась с принцем Гарри и тут же забыла о нем, как о друге, не вспомнив о его существовании до сих пор.

"Мне рассказали печальную историю, касающуюся свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Ее рассказал человек, который хорошо знает эту пару и был одним из гостей на закрытой вечеринке во Фрогмор-хаусе. На празднование свадьбы не был приглашен ни один из ближайших друзей принца Гарри. Они вместе с Гарри прошли долгий путь. Отсутствие приглашения их сильно задело. Но их удивление только возросло, когда они увидели, кто же получил эти приглашения. Это было огромное количество селебрити, а именно Бекхэмы, Элтон Джон, Джеймс Корден, Идрис Эльба, Серена Уильям, Приянка Чопра, Джордж и Амаль Клуни. Их обидело то, что их отодвинули в сторону более знаменитых людей, чем они", – сказал Пирс Морган.

Мужчина предположил, что такие же чувства переполняют семью Меган Маркл со стороны отца, так как никого кроме матери она на свадьбу не пригласила. 53-летний мужчина добавил, что его это не удивило, поскольку опыт общения с "миссис Маркл" показал ему, что она безжалостная карьеристка.

"Не удивительно, что ее семья не в восторге от ее новой роли. Она бросила их всех, как мешок с протухшим картофелем, чтобы они не отравили ее новую идеальную королевскую жизнь", – громко заявил знакомый Меган Маркл.

Журналист также добавил, что Меган Маркл не следует приписывать тот избыток внимания, который пришлось пережить принцессе Диане, потому что она была самой большой звездой на планете, а Меган не входит даже в тройку звезд, которые живут в Кенсингтонском дворце.