Опять отметилась: Меган Маркл назвали безжалостной карьеристкой

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16:31 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Слухи и сплетни вокруг жены принца Гарри Меган Маркл продолжают появляться.

Теперь 53-летний журналист Пирс Морган дал скандальное интервью, в котором рассказал детали его знакомства с Меган Маркл и поделился своими мыслями относительно новостей о ней в прессе. Журналист Морган жестко высказывался в сторону жены принца Гарри. Он заявил, что давно знаком с ней, и она показывает из себя не ту, кем является на самом деле.

По его словам, знакомство с Меган Маркл состоялось в 2015 году. Тогда актриса, которая уже была звездой сериала "Форс-мажоры", и мечтать не могла о знакомстве с принцем, поэтому поддерживала хорошие отношения со специалистами из разных отраслей. Знаменитость якобы долго общалась с ним в социальных сетях, а после первой встречи попросилась в его программу Good Morning Britain. Также Пирс добавил, что Меган рассказала ему много вещей о своей семье и отношениях с отцом, однако он не намерен их обнародовать.

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После программы Меган посылала ему много сообщений с благодарностью и словами восхищения, поскольку просила у него советов относительно своего карьерного роста. Как утверждает журналист, в тот самый вечер в Лондоне Меган Маркл познакомилась с принцем Гарри и тут же забыла о нем, как о друге, не вспомнив о его существовании до сих пор.

"Мне рассказали печальную историю, касающуюся свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Ее рассказал человек, который хорошо знает эту пару и был одним из гостей на закрытой вечеринке во Фрогмор-хаусе. На празднование свадьбы не был приглашен ни один из ближайших друзей принца Гарри. Они вместе с Гарри прошли долгий путь. Отсутствие приглашения их сильно задело. Но их удивление только возросло, когда они увидели, кто же получил эти приглашения. Это было огромное количество селебрити, а именно Бекхэмы, Элтон Джон, Джеймс Корден, Идрис Эльба, Серена Уильям, Приянка Чопра, Джордж и Амаль Клуни. Их обидело то, что их отодвинули в сторону более знаменитых людей, чем они", – сказал Пирс Морган.

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Мужчина предположил, что такие же чувства переполняют семью Меган Маркл со стороны отца, так как никого кроме матери она на свадьбу не пригласила. 53-летний мужчина добавил, что его это не удивило, поскольку опыт общения с "миссис Маркл" показал ему, что она безжалостная карьеристка.

"Не удивительно, что ее семья не в восторге от ее новой роли. Она бросила их всех, как мешок с протухшим картофелем, чтобы они не отравили ее новую идеальную королевскую жизнь", – громко заявил знакомый Меган Маркл.

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Журналист также добавил, что Меган Маркл не следует приписывать тот избыток внимания, который пришлось пережить принцессе Диане, потому что она была самой большой звездой на планете, а Меган не входит даже в тройку звезд, которые живут в Кенсингтонском дворце.

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Скандал, Критика, Меган Маркл, Журналист Пирс Морган, Член Королевской семьи.
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