Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Новости шоу бизнеса: Экс-муж Моники Беллуччи опубликовал на 14 февраля фото с "емоджи" беременной женщины, которая похожа на Тину Кунаки.

21-летняя жена французского актера и экс-супруга Моники Беллуччи Венсана Касселя, Тина Кунаки родила своего первенца. Об этом сообщил актер Венсан Кассель на своей странице в Instagram.

Бывший муж Моники Беллуччи опубликовал на День всех влюбленных, 14 февраля, фото с "емоджи" беременной женщины, которая похожа на Тину Кунаки, в 13:41. В комментариях тысячи поклонников поздравляют актера с пополнением в семье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram carioca de novo @fashionnova Публикация от tina kunakey (@tinakunakey) 4 Янв 2019 в 12:22 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Valentine’s day mon ❤️ Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel) 14 Фев 2019 в 5:28 PST

"С Днем Святого Валентина, моя", – подписал снимок Венсан.

К слову, у актера уже есть двое детей от Моники Беллуччи, а для Тины малышка стала первой.