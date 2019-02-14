Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

21-летняя жена французского актера и экс-супруга Моники Беллуччи Венсана Касселя, Тина Кунаки родила своего первенца. Об этом сообщил актер Венсан Кассель на своей странице в Instagram.
Бывший муж Моники Беллуччи опубликовал на День всех влюбленных, 14 февраля, фото с "емоджи" беременной женщины, которая похожа на Тину Кунаки, в 13:41. В комментариях тысячи поклонников поздравляют актера с пополнением в семье.
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"С Днем Святого Валентина, моя", – подписал снимок Венсан.
К слову, у актера уже есть двое детей от Моники Беллуччи, а для Тины малышка стала первой.