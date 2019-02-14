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Четверг, 14.02.2019
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Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
18:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: vincentcassel

Новости шоу бизнеса: Экс-муж Моники Беллуччи опубликовал на 14 февраля фото с "емоджи" беременной женщины, которая похожа на Тину Кунаки.

21-летняя жена французского актера и экс-супруга Моники Беллуччи Венсана Касселя, Тина Кунаки родила своего первенца. Об этом сообщил актер Венсан Кассель на своей странице в Instagram.

Бывший муж Моники Беллуччи опубликовал на День всех влюбленных, 14 февраля, фото с "емоджи" беременной женщины, которая похожа на Тину Кунаки, в 13:41. В комментариях тысячи поклонников поздравляют актера с пополнением в семье.

 
 
 
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carioca de novo @fashionnova

Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

 

 
 
 
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Happy Valentine’s day mon ❤️

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel)

 

Тина Кунаки показала округлый живот

"С Днем Святого Валентина, моя", – подписал снимок Венсан.

К слову, у актера уже есть двое детей от Моники Беллуччи, а для Тины малышка стала первой.

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Ребенок, Отец, Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Тина Кунаки.
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