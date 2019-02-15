Известную фитнес-модель укусила дикая свинья

Девушка не ожидала, что животное нападет на нее.
Курьезный случай произошел с 31-летней фитнес-моделью Мишель Левин во время отдыха на Багамских островах. Звезда фотографировалась на пляже, когда на нее внезапно напали местные свиньи. Одна из них укусила девушку за ягодицу.
Фитнес-модель прогуливалась по побережью для фотосессии. Она не заметила четырех свиней, внимание которых привлекло ее появление на пляже.
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За пару дней ролик Мишель Левин Instagram в собрал больше пяти миллионов просмотров и тысячи комментариев.
На Багамах, где находилась Мишель, свиньи очень распространены. Туристы часто приезжают именно сюда, чтобы сфотографироваться с этими животными.
Многие звезды не боятся показаться смешными и с радостью делятся с общественностью забавными случаями из жизни.