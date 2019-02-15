Известную фитнес-модель укусила дикая свинья

Новости шоу бизнеса: Знаменитая фитнес-модель Мишель Левин выложила в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ее кусает свинка.

Девушка не ожидала, что животное нападет на нее.

Курьезный случай произошел с 31-летней фитнес-моделью Мишель Левин во время отдыха на Багамских островах. Звезда фотографировалась на пляже, когда на нее внезапно напали местные свиньи. Одна из них укусила девушку за ягодицу.

Фитнес-модель прогуливалась по побережью для фотосессии. Она не заметила четырех свиней, внимание которых привлекло ее появление на пляже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Lewin (@michelle_lewin) 11 Фев 2019 в 12:50 PST

За пару дней ролик Мишель Левин Instagram в собрал больше пяти миллионов просмотров и тысячи комментариев.

На Багамах, где находилась Мишель, свиньи очень распространены. Туристы часто приезжают именно сюда, чтобы сфотографироваться с этими животными.

Многие звезды не боятся показаться смешными и с радостью делятся с общественностью забавными случаями из жизни.