Скачать
Пятница, 15.02.2019
Спикер Рады заявил о попытках РФ повлиять на выборы в Украине
Спикер Рады заявил о попытках РФ повлиять на выборы в Украине
Порошенко едет на Мюнхенскую конференцию: планы президента
Порошенко едет на Мюнхенскую конференцию: планы президента
Олимпиакос - Динамо: лучшие моменты матча (Фото)
Олимпиакос - Динамо: лучшие моменты матча (Фото)
Сретенье Господне 2019: что можно и нельзя делать в праздник
Сретенье Господне 2019: что можно и нельзя делать в праздник

Страшная боль: Участница "Дизель шоу" рассказала о страшной травме после аварии

Страшная боль: Участница "Дизель шоу" рассказала о страшной травме после аварии
12:31 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: О своих проблемах Яна Глущенко - одна из самых ярких участниц "Дизель шоу" - рассказала недавно в интервью, которое дала Маши Ефросининой.

Яне Глущенко предстоит длительная реабилитация после ДТП.

В октябре 2018 года случилось смертельное ДТП с актерами "Дизель шоу", в результате которого погибла актриса Марина Поплавская. Остальные пассажиры получили серьезные травмы, в том числе Яна Глущенко.

Маше Ефросининой в YouTube-шоу "Экзамен" актриса призналась, что в результате аварии у нее разорвались все связки колена. Чтобы сделать операцию за один раз, а не в несколько подходов, Яна отправилась в Рим. 

"Так получилось, что самая тяжелая травма у меня была. И, проконсультировавшись со специалистами, они сказали, что в Украине мне не сделают операцию. У меня были порваны все связки колена. Нужен был профессор, который сделал бы операцию за раз. Мне посоветовали профессора в Риме", – признается Глущенко.

Актеры "Дизель шоу" расказали новые детали о ДТП, в котором погибла Марина Поплавская

По совету специалистов, Яна отправилась на операцию, которая прошла успешно, в Рим. В результате актриса в течение 19 дней не виделась с маленьким сыном Тамерланом.

Кроме того, Глущенко сообщила, что реабилитация продлится 9 месяцев, но при этом она испытывает жуткие боли: "Я нахожусь на обезболивающих. Оно постоянно болит".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Яна Глущенко, Дизель шоу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем святого Валентина 2019 подруге
02 Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках
03 Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и самые яркие открытки
04 Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и стихах, лучшие открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
В Европе уже почти пол года падают продажи автомобилей
Продажи авто в Европе падают уже почти пол года
Каменских заинтриговала совместным снимком с Потапом
Каменских заинтриговала совместным снимком с Потапом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь