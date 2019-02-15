Страшная боль: Участница "Дизель шоу" рассказала о страшной травме после аварии

Новости шоу бизнеса: О своих проблемах Яна Глущенко - одна из самых ярких участниц "Дизель шоу" - рассказала недавно в интервью, которое дала Маши Ефросининой.

Яне Глущенко предстоит длительная реабилитация после ДТП.

В октябре 2018 года случилось смертельное ДТП с актерами "Дизель шоу", в результате которого погибла актриса Марина Поплавская. Остальные пассажиры получили серьезные травмы, в том числе Яна Глущенко.

Маше Ефросининой в YouTube-шоу "Экзамен" актриса призналась, что в результате аварии у нее разорвались все связки колена. Чтобы сделать операцию за один раз, а не в несколько подходов, Яна отправилась в Рим.

"Так получилось, что самая тяжелая травма у меня была. И, проконсультировавшись со специалистами, они сказали, что в Украине мне не сделают операцию. У меня были порваны все связки колена. Нужен был профессор, который сделал бы операцию за раз. Мне посоветовали профессора в Риме", – признается Глущенко.

По совету специалистов, Яна отправилась на операцию, которая прошла успешно, в Рим. В результате актриса в течение 19 дней не виделась с маленьким сыном Тамерланом.

Кроме того, Глущенко сообщила, что реабилитация продлится 9 месяцев, но при этом она испытывает жуткие боли: "Я нахожусь на обезболивающих. Оно постоянно болит".