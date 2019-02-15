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Екатерина Кухар показала очаровательное свадебное фото своих родителей

Екатерина Кухар показала очаровательное свадебное фото своих родителей
12:46 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская прима-балерина Екатерина Кухар часто радует поклонников снимками в сети.

Прима-балерина обнародовала фото в День всех влюбленных.

На своей странице в Instagram, ко Дню влюбленных, который, к слову, почти во всем мире праздновали вчера, 14 февраля, Катерина опубликовала архивное свадебное фото. На снимке запечатлены ее родители в молодости. 

Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет

Многие поклонники примы-балерины отметили в комментариях, что Кухар – копия своего отца: "Вы на отца очень похожи). Удачи Вам", "Вы похожи на своего отца", "Как Вы на папу похожи", "Папина копия", "Какая красивая пара молодых влюбленных людей, которые излучают счастье ,тепло, дорожат друг другом!", "Катюша копия папы.Молодые и красивые родители,а воспоминания очень трогательные", "Такие красивые и совсем юные", "Катенька счастливая – на папу похожа) Всех благ, здоровья и взаимной любви!", "Какие красивые".

Напомним, Известный украинский танцор, член жури танцевального шоу "Танцы со звездами, и тренер юмористической программы "Лига Смеха" Влад Яма не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Однако, время от времени на его странице в социальной сети Instagram все появляются новые фото.

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Знаменитости, Архивные фото, Прима-балерина, Екатерина Кухар.
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