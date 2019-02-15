Екатерина Кухар показала очаровательное свадебное фото своих родителей

Прима-балерина обнародовала фото в День всех влюбленных.
На своей странице в Instagram, ко Дню влюбленных, который, к слову, почти во всем мире праздновали вчера, 14 февраля, Катерина опубликовала архивное свадебное фото. На снимке запечатлены ее родители в молодости.
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В День Святого Валентина я всегда думаю о моих любимых родителях ..... Именно благодаря их любви появилась на свет, я.......)) My lovely parents...... They love bringing my life..... Мої любі батьки ..... КОХАЙТЕ!!! #loveis #valentinesday2019 #деньсвятоговалентина #love #кохання #любовь #retrophoto #menandwomen
Многие поклонники примы-балерины отметили в комментариях, что Кухар – копия своего отца: "Вы на отца очень похожи). Удачи Вам", "Вы похожи на своего отца", "Как Вы на папу похожи", "Папина копия", "Какая красивая пара молодых влюбленных людей, которые излучают счастье ,тепло, дорожат друг другом!", "Катюша копия папы.Молодые и красивые родители,а воспоминания очень трогательные", "Такие красивые и совсем юные", "Катенька счастливая – на папу похожа) Всех благ, здоровья и взаимной любви!", "Какие красивые".
Напомним, Известный украинский танцор, член жури танцевального шоу "Танцы со звездами, и тренер юмористической программы "Лига Смеха" Влад Яма не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Однако, время от времени на его странице в социальной сети Instagram все появляются новые фото.