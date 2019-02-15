Кейт Миддлтон заметили на прогулке возле Кенсингтона

Герцогиня Кембриджская уже не впервые выходит в свет без охраны и в простой удобной одежде.
Непередодни Кейт Миддлтон очаровала своим вечерним образом в Лондоне, когда стала гостьей гала-события в Музее Виктории и Альберта. В этот же вечер ее муж принц Уильям находился в благотворительной организации Passage, которая помогает бездомным.
На следующий же день, когда влюбленные проводят время вместе или с семьями, она не отставала и отправилась на спокойную прогулку с маленьким сыном, принцем Луи, рядом со своим домом. Для спокойного отдыха она выбрала довольно простой и стильный образ – черные скинни, объемная весенняя куртка черно-белого цвета и такие же кроссовки от New Balance. Ее волосы были распущенными, а макияж практически отсутствовал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
کیت دیروز به همراه پرنس لویی در فضای عمومیه باغ های کنزینگتون. در این مواقع همیشه یک یا دو بادیگارد کیت را همراهی میکنند، گرچه طبق ترجیح کیت بادیگارد(ها) در فضاهای عمومی با فاصله از آنها می ایستند. در ویدیو کوتاه دوم خانمی که به کیت نزدیکتر می شود بادیگارد است. #کیت_میدلتون #پرنس_ویلیام #پرنس_جورج #پرنسس_شارلوت #پرنس_لویی #katemiddleton #prince_william #princegeorge #princesscharlotte #princelouis #britishmonarchy #پرنسس_دایانا #princessdiana
Сын Кейт разместился в детской коляске и был одет довольно тепло: в шапку и комбинезон. Что интересно, герцогиня Кембриджская действительно могла спокойно отдохнуть, ведь посетители парка не просили у нее автографов и не требовали общения. Кейт мило сидела рядом с прудом, прогуливалась по садам и отдыхала от внимания публики. Фотографии с прогулки появились в сети Instagram.