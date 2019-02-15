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Пятница, 15.02.2019
Нет алкоголю: как меняется человек, бросивший пить (Фото)
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Нет алкоголю: как меняется человек, бросивший пить (Фото)

Все хорошо в меру - согласитесь, мудрое высказывание и на самом деле хорошее правило, по которому стоит жить. Слишком бурные и многочисленные приемы спиртного могут привести к повышенному кровяному давлению, которое, в свою очередь, повышает риск сердечного приступа или инсульта. Еще злоупотребление влечет за собой лишний вес из-за большого количества калорий (в кружке пива около 200 калорий, а в 100 граммах водки - 230). И когда страстный любитель выпить перестает потворствовать своей привязанности к алкоголю, его внешность поразительно меняется. Чтобы убедиться в этом, посмотрите фотографии, сделанные до и после судьбоносного решения. В подписях указано, сколько времени человек уже ведет трезвый образ жизни. (2 года)
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Здоровье, Алкоголь, Лишний вес, Калории, Спиртное, ЗОЖ, До/после.
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