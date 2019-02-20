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Официально: слухи о расставании Леди Гаги с женихом подтвердились

Официально: слухи о расставании Леди Гаги с женихом подтвердились
12:20 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Леди Гага подтвердила слухи о расставании с Кристиано Карино.

Западные СМИ уже несколько дней активно обсуждают отношения Леди Гаги и ее жениха и по совместительству менеджера Кристиана Карино. Инсайдеры объявили о расставании пары, в то время как другие источники уверяли, что Гага и Карино все еще вместе и безумно счастливы. Сама певица хранила молчание, но в итоге решила прокомментировать эти слухи через агента.

Представитель звезды подтвердил, что Леди Гага и Кристиан больше не вместе. Напомним, что слухи о разрыве появились во время церемонии "Грэмми", куда певица пришла одна. На ее руке больше не было помолвочного кольца, а в своей благодарственной речи она не упомянула жениха, что дало журналистам повод считать, что отношениям звезды и ее менеджера пришел конец.

С Кристианом поп-дива начала встречаться зимой 2017 года, после того как рассталась со своим женихом, актером Тейлором Кинни, с которым казалась абсолютно счастливой. Вместе с новым бойфрендом Гага появилась на Супербоуле в феврале 2017, а в октябре 2018 стало официально известно об их помолвке.

СМИ: Леди Гага разорвала помолвку с Кристианом Карино

Кристиан и Гага везде появлялись вместе и открыто проявляли свою любовь на публике, поэтому журналисты до сих пор не знают, что стало причиной их расставания. Злые языки поговаривают, что все дело в романе певицы с Брэдли Купером, который начался на съемках фильма "Звезда родилась". Многие уверены, что между Гагой и бойфрендом Ирины Шейк вспыхнуло чувство, которое обязательно объединит влюбленных.

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Леди Гага, Отношения, Расставание, Брэдли Купер, Помолвка, Звезды, Звезда родилась, Кристиано Карино.
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