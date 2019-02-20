Официально: слухи о расставании Леди Гаги с женихом подтвердились

Западные СМИ уже несколько дней активно обсуждают отношения Леди Гаги и ее жениха и по совместительству менеджера Кристиана Карино. Инсайдеры объявили о расставании пары, в то время как другие источники уверяли, что Гага и Карино все еще вместе и безумно счастливы. Сама певица хранила молчание, но в итоге решила прокомментировать эти слухи через агента.
Представитель звезды подтвердил, что Леди Гага и Кристиан больше не вместе. Напомним, что слухи о разрыве появились во время церемонии "Грэмми", куда певица пришла одна. На ее руке больше не было помолвочного кольца, а в своей благодарственной речи она не упомянула жениха, что дало журналистам повод считать, что отношениям звезды и ее менеджера пришел конец.
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“The subject's expression, which is frequently described as enigmatic, the monumentality of the composition, the subtle modelling of forms, and the atmospheric illusionism were novel qualities that have contributed to the continuing fascination and study of the work.”
С Кристианом поп-дива начала встречаться зимой 2017 года, после того как рассталась со своим женихом, актером Тейлором Кинни, с которым казалась абсолютно счастливой. Вместе с новым бойфрендом Гага появилась на Супербоуле в феврале 2017, а в октябре 2018 стало официально известно об их помолвке.
Кристиан и Гага везде появлялись вместе и открыто проявляли свою любовь на публике, поэтому журналисты до сих пор не знают, что стало причиной их расставания. Злые языки поговаривают, что все дело в романе певицы с Брэдли Купером, который начался на съемках фильма "Звезда родилась". Многие уверены, что между Гагой и бойфрендом Ирины Шейк вспыхнуло чувство, которое обязательно объединит влюбленных.