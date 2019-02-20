Бриттани Сноу объявила о помолвке

Бриттани Сноу, известная по роли Хлои из музыкальной трилогии "Идеальный голос", готовится пойти под венец.
Счастливый жених опубликовал в Instagram совместные фото с возлюбленной, похвастался помолвочным кольцом на руке невесты и написал проникновенную речь:
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A couple weeks ago, I said “YES” about a million times to the man of my wildest & most beautiful dreams. After celebrating with friends and family, we wanted to let a few more friends (you guys) know... this happened. I’m still pinching myself and thanking my lucky stars for the truest feeling I’ve ever felt. Thank you @tylerstanaland for the happiest day of my life & for not proposing in this creepy empty restaurant.
"Несколько недель назад я задал Бриттани самый важный вопрос. Вместе навсегда? К счастью, она ответила "да", и мы отпраздновали это старомодным способом – вместе с близкими друзьями и семьей. Не представляю, как мне так повезло, я не знал, что значит любовь до тебя. Все изменилось после нашей встречи. Ты самый прекрасный, умный, чуткий, заботливый и удивительный человек, и нет ничего лучше, чем провести с тобой всю жизнь. Люблю тебя до Луны и обратно".
Бриттани тоже не смогла оставить без внимания такое важное событие и поделилась красивым фото и своими эмоциями на личной страничке в Instagram:
"Пару недель назад я миллион раз сказала "да" мужчине из моей самой смелой и красивой мечты. После празднования с друзьями и семьей мы хотели, чтобы кое-кто еще (вы, ребята) узнал об этом. Я благодарю свою счастливую звезду за самое искреннее чувство, которое мне только удалось испытать. Спасибо, Тайлер, за самый счастливый день в моей жизни и за то, что не сделал предложение в этом пугающе пустом ресторане".
Добавим, что у Бриттани Сноу всегда была насыщенная личная жизнь: до знакомства с риэлтором Тайлером Станаландом она встречалась со звездой сериала "Волчонок" Тайлером Хэклином и документалистом Эндрю Дженксом.