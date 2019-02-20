"Прямо Майкл Джордан": поклонники оценили спортивные таланты Потапа

Видео своего мастерства он опубликовал в своем профиле в Instagram. Певец в делает несколько шагов к кольцу с мячом в руках, а затем забрасывает его туда, зацепившись руками за баскетбольную корзину.
Подписчики высоко оценили спортивные таланты артиста, но при этом стали переживать за судьбу спортивного инвентаря - они решили, что под весом звезды кольцо могло оборваться, но, к сожалению видео заканчивается на самом интересном месте, поэтому узнать, что случилось дальше мы не смогли.
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"Прямо Майкл Джордан", "Теперь можно и в NBA", "Так оказывается вы еще баскетболист. Так держать!", "Потап, ты крут", "Кольцо не оборвал", "Кольцо не сломали?", "Кольцо не сломали?", "Это сильно", "NBA нервно курит", "Украинский Шакил"- писали поклонники звезды под этим постом.