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"Прямо Майкл Джордан": поклонники оценили спортивные таланты Потапа

"Прямо Майкл Джордан": поклонники оценили спортивные таланты Потапа
16:06 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Известный продюсер и рэпер Алексей Потапенко удивил своих поклонников, показав, как мастерски он играет в баскетбол.

Видео своего мастерства он опубликовал в своем профиле в  Instagram.  Певец в делает несколько шагов к кольцу с мячом в руках, а затем забрасывает его туда, зацепившись руками за баскетбольную корзину.

Подписчики высоко оценили спортивные таланты артиста, но при этом стали переживать за судьбу спортивного инвентаря - они решили, что под весом звезды кольцо могло оборваться, но, к сожалению видео заканчивается на самом интересном месте, поэтому узнать, что случилось дальше мы не смогли.

 
 
 
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#slam

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

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 "Прямо Майкл Джордан", "Теперь можно и в NBA", "Так оказывается вы еще баскетболист. Так держать!", "Потап, ты крут", "Кольцо не оборвал", "Кольцо не сломали?", "Кольцо не сломали?",  "Это сильно", "NBA нервно курит", "Украинский Шакил"- писали поклонники звезды под этим постом.

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Все по теме:

Баскетбол, Спорт, Шоу-бизнес, Звезды, Потап, Алексей Потапенко.
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