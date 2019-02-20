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Белла Хадид шокировала публику алым нарядом

Белла Хадид шокировала публику алым нарядом
16:21 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Известная американская модель Белла Хадид вышла в свет в весьма пикантном наряде.

На вечеринке по случаю 20-летия линейки украшений B.Zero1 знаменитого ювелирного бренда Bulgari в Риме Белла пришла в ярком красном платье Versace. Корсет наряда выгодно подчеркнул бюст модели. невозможно не заметить осиную талию Хадид, которая, к слову, является ее "визитной карточкой".

Образ Белла дополнила остроносыми туфлями на каблуке в тон платью. Также Белла выбрала высокую прическу, сделав акцент на подвеске и серьгах.

Недавно 22-летняя Белла Хадид засветила стильный бежевый широкий костюм с пиджаком с мужского плеча, не потеряв при этом женственности и элегантности.

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Знаменитая американская модель и "ангел" Victoria's Secret не прекращает демонстрировать свои стильные образы между показами на New York Fashion Week. Да, накануне Белла Хадид очаровала стильным нарядом во французском стиле.

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Платье, Versace, Образ, Фото, Наряд, Булгари, Белла Хадид.
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