Екатерина Кухар посетила международный конкурс Tanzolymp

Новости шоу бизнеса: Екатерина Кухар и Александр Стоянов недавно были в Берлине в составе жюри на международном конкурсе Tanzolymp.

Фестиваль-конкурс Tanzolymp – это огромный уникальный музей балетного и современного искусства, в котором представители со всего мира демонстрируют свои способности. В этом году на фестиваль приехали около 800 участников из 40 стран.

После конкурса Екатерина Кухар в своем Instagram задала философский вопрос: "Искусство - отражение реальной Жизни? Или Жизнь отражает искусство?

Екатерина Кухар и Александр Стоянов в Берлине

"Здесь как на ладони видны все тенденции современного общества и искусства! Интересно и странно было наблюдать за некоторыми веяниями в современной хореографии...Во многих танцах превалирует размытие канонов мужского и женского начала. Мужской танец становится более женственным, а женский – мужественным. Неужели в современном мире так изменилась роль мужчины и женщины, что это настолько отражает искусство балета?! Или хореографы предвидят будущее? В любом случае искусство призвано открывать любые двери, разрушать стены и строить мосты!" - поделилась своими размышлениями Катерина.