Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

В Голливуде прошла премия Гильдии костюмеров

Смотрите фото (8)
В Голливуде прошла премия Гильдии костюмеров
20:24 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Во вторник, 19 февраля в США прошла ежегодная, уже 21-ая по счету премия Costume Designers Guild Awards, которая чествует костюмеров, создающих шедевры для всего Голливуда.

На мероприятии засветились Сара Полсон, Кристина Хендрикс, Гленн Клоуз и многие другие, но больше всех собравшихся поразила именно Холли.

Звезда появилась на вечере в шикарном золотом платье от Sebastian Gunawan, которое подчеркивало ее идеальную фигуру. Не лишним будет напомнить, что звезде "Готики" уже 52 года, однако она все еще может дать фору любым молодым девушкам в плане внешности.

Билли Лурд

Мариса Томей

Сара Полсон

Сонекуа Мартин-Грин

Кристина Хендрикс

Данай Гурира

Гленн Клоуз

Оскар 2019: стал известен третий список знаменитостей, которые будут вручать статуэтки

Приз за лучшие костюмы в современном фильме получила Мэри Е. Вогнт, за фильм "Безумно богатые азиаты", который обошли в российском прокате. Однако именно это картина стала кассовым бумом в США и привлекла к себе очень много внимания. Награду за лучшие исторические костюмы ожидаемо получила Сэнди Пауэлл, которая одевала актеров для картины "Фаворитка". Лучшие костюмы в фэнтези-фильме оказались в "Черной Пантере", а самыми красиво одетыми героями стал персонажи сериалов "Американская история преступлений: убийство Джанни Версаче" и "Удивительная миссис Мэйзел".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Голливуд, Гленн Клоуз, 19 февраля, Sebastian Gunawan, Costume Designers Guild Awards.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 Врачи назвали причины пониженной температуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь