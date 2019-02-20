В Голливуде прошла премия Гильдии костюмеров

Новости шоу бизнеса: Во вторник, 19 февраля в США прошла ежегодная, уже 21-ая по счету премия Costume Designers Guild Awards, которая чествует костюмеров, создающих шедевры для всего Голливуда.

На мероприятии засветились Сара Полсон, Кристина Хендрикс, Гленн Клоуз и многие другие, но больше всех собравшихся поразила именно Холли.

Звезда появилась на вечере в шикарном золотом платье от Sebastian Gunawan, которое подчеркивало ее идеальную фигуру. Не лишним будет напомнить, что звезде "Готики" уже 52 года, однако она все еще может дать фору любым молодым девушкам в плане внешности.

Билли Лурд

Мариса Томей

Сара Полсон

Сонекуа Мартин-Грин

Кристина Хендрикс

Данай Гурира

Гленн Клоуз

Приз за лучшие костюмы в современном фильме получила Мэри Е. Вогнт, за фильм "Безумно богатые азиаты", который обошли в российском прокате. Однако именно это картина стала кассовым бумом в США и привлекла к себе очень много внимания. Награду за лучшие исторические костюмы ожидаемо получила Сэнди Пауэлл, которая одевала актеров для картины "Фаворитка". Лучшие костюмы в фэнтези-фильме оказались в "Черной Пантере", а самыми красиво одетыми героями стал персонажи сериалов "Американская история преступлений: убийство Джанни Версаче" и "Удивительная миссис Мэйзел".