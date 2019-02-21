Хлоя Морец продемонстрировала стильный аутфит

Новости шоу бизнеса: Актриса продемонстрировала стильный образ на красной дорожке.

22-летняя американская актриса и бывшая девушка Бруклина Бекхэма Хлоя Морец стала гостьей специального показа фильма "В объятиях лжи", в котором сыграла главную роль.

На красную дорожку в Metrograph в Нью-Йорке Хлоя надела черную юбку длины мини с кожаным поясом, который сделал акцент на фигуре актрисы, и босоножки на высоких каблуках в тон.

Девушка примеряла белую блузку с широкими рукавами и цветочным принтом под платье и завершила образ маленькой черно-коричневой сумкой Louis Vuitton Petite Malle. Визажисты Морец сделали насыщенный акцент на ее глазах, а стилисты – укладку с прямыми волосами и блестящим украшением.