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Хлоя Морец продемонстрировала стильный аутфит

Хлоя Морец продемонстрировала стильный аутфит
09:25 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф newsyou.info Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Актриса продемонстрировала стильный образ на красной дорожке.

22-летняя американская актриса и бывшая девушка Бруклина Бекхэма Хлоя Морец стала гостьей специального показа фильма "В объятиях лжи", в котором сыграла главную роль.

На красную дорожку в Metrograph в Нью-Йорке Хлоя надела черную юбку длины мини с кожаным поясом, который сделал акцент на фигуре актрисы, и босоножки на высоких каблуках в тон.

Хлоя Морец появилась на обложке глянца в наряде от украинского дизайнера

Девушка примеряла белую блузку с широкими рукавами и цветочным принтом под платье и завершила образ маленькой черно-коричневой сумкой Louis Vuitton Petite Malle. Визажисты Морец сделали насыщенный акцент на ее глазах, а стилисты – укладку с прямыми волосами и блестящим украшением.

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Актриса, Красная дорожка, Американская актриса, Хлоя Морец, Показ фильма, В объятьях лжи.
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