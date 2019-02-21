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Регина Тодоренко поделилась домашним селфи без макияжа

Регина Тодоренко поделилась домашним селфи без макияжа
09:25 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Сложно сказать, в чем именно ее секрет, но факт остается фактом: даже без макияжа, прически и помощи специалистов ведущая выглядит замечательно.

Регина Тодоренко - их тех звездных красоток, которые одинаково легко могут появиться на публике как в эффектным бьюти-образе, так и вообще без мейкапа. И, к слову "естественные" фото телеведущей всегда собирают в разы больше комплиментов и лестных комментариев.

Так случилось и с домашним селфи, которым звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте на днях: на нем Регина позирует в максимально естественном образе - без макияжа, фотошопа и фильтров.

Регина Тодоренко рассказала, чем занимается, когда муж и сын спят

Телеведущая призналась, что очень похожа на свою бабушку на этом фото, а ее подписчики, в свою очередь, отметили, что без мейкапа она выглядит вдвое моложе.

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Селфи, Регина Тодоренко, Селфи без макияжа, Регина.
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