Регина Тодоренко поделилась домашним селфи без макияжа

Новости шоу бизнеса: Сложно сказать, в чем именно ее секрет, но факт остается фактом: даже без макияжа, прически и помощи специалистов ведущая выглядит замечательно.

Регина Тодоренко - их тех звездных красоток, которые одинаково легко могут появиться на публике как в эффектным бьюти-образе, так и вообще без мейкапа. И, к слову "естественные" фото телеведущей всегда собирают в разы больше комплиментов и лестных комментариев.

Так случилось и с домашним селфи, которым звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте на днях: на нем Регина позирует в максимально естественном образе - без макияжа, фотошопа и фильтров.

Телеведущая призналась, что очень похожа на свою бабушку на этом фото, а ее подписчики, в свою очередь, отметили, что без мейкапа она выглядит вдвое моложе.