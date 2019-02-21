Регина Тодоренко поделилась домашним селфи без макияжа

Регина Тодоренко - их тех звездных красоток, которые одинаково легко могут появиться на публике как в эффектным бьюти-образе, так и вообще без мейкапа. И, к слову "естественные" фото телеведущей всегда собирают в разы больше комплиментов и лестных комментариев.
Так случилось и с домашним селфи, которым звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте на днях: на нем Регина позирует в максимально естественном образе - без макияжа, фотошопа и фильтров.
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#ноуМакияж , #ноуПрическа На этом фото я похожа на свою прабабушку Ираиду Зеньковну, польскую еврейку. Скажу вам больше, я - близнец моей прабабули. Когда найду, Обязательно покажу вам ее фото! А вы на кого похожи ? #регинатодоренко #регинапутешественница #пятницасрегиной @prtshow
Телеведущая призналась, что очень похожа на свою бабушку на этом фото, а ее подписчики, в свою очередь, отметили, что без мейкапа она выглядит вдвое моложе.