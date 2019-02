Елизавета II очаровала вех весенним образом

Королева Елизавета II после рождественских каникул в Сандрингеме, полна сил, вернулась к исполнению своих непосредственных обязанностей.

Частная встреча состоялась в Букингемском дворце, где королева с помощниками радостно встретила послов южных стран в одной из палат королевского двора. 92-летняя Елизавета II примерила меди-платье фиолетового цвета прямого силуэта, дополнив look лакированными туфлями черного цвета и такой же сумочкой.

Today during an audience, Her Excellency Ms. Manisha Gunasekara was received by The Queen and presented the Letters of Recall of her predecessor & her own Letters of Credence as Ambassador from the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the Court of St. James's. pic.twitter.com/tO21uCMKWo

— The Royal Family (@RoyalFamily) 20 февраля 2019 г.