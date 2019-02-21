Меган Маркл удивила всех своим спортивным образом в Нью-Йорке

Все уже привыкли видеть беременную герцогиню Сассекскую в роскошных и элегантных нарядах. Однако Меган Маркл сумела удивить спортивной одеждой в Нью-Йорке.
По американской традиции, беременная жена принца Гарри устроила вечеринку по случаю предстоящих родов.
Но не только нарушением королевских правил отметилась герцогиня Сассекская. При возвращении в Лондон она надела удобную одежду в спортивном стиле. Перед камерами журналистов Меган Маркл засветилась в приталенных лосинах, толстовке с капюшоном, черной кепи и кроссовках. Необычный образ герцогиня дополнила бежевым пальто и дорожной черной сумкой.
Кенсингтонский дворец уже официально подтвердил визит герцогини Сассекской в Нью-Йорк. Представители королевы Елизаветы II отметили, что путешествие имело частный характер, поэтому Меган Маркл полетела в США за свой счет. Для поездки она выбрала частный самолет.