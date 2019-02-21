Натали Дормер шокировала неуместным нарядом на Brit Awards-2019

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Голливудская актриса Натали Дормер, известная по роли Маргере Тирелл в сериале "Игра престолов", засветилась на красной дорожке Brit Awards-2019. Однако ее образ несколько шокировал поклонников и участников церемонии.

В среду, 20 февраля, отгремело одно из самых престижных британских событий года – церемония награждения артистов Brit Awards-2019.

Не обошла вниманием шоу голливудская актриса Натали Дормер. Звезда вышла на красную дорожку в серых джинсах-бойфрендах и черном кожаном жакете на завязках. Наряд актриса дополнила босоножками на каблуках, распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Такой образ прекрасно подошел бы для любого выхода с подругами или похода в ресторан. Однако на красной дорожке Натали Дормер выглядела довольно неуместно. Поразил и выбор украшений звезды: она предстала перед фотографами в розовых пластиковых серьгах.