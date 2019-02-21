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На фоне Меган Маркл: американская пара Бейонсе и Джей Зи обратились к британцам

На фоне Меган Маркл: американская пара Бейонсе и Джей Зи обратились к британцам
20:50 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: 8-я церемония вручения музыкальных наград BRIT Awards запомнилась не только лауреатам премии, но и зрителям.

ильное впечатление на всех произвел дуэт Бейонсе и Джей Зи, который получил награду в категории "лучшая международная группа". Исполнители не смогли посетить премию, поэтому записали видеообращение к британцам на фоне портрета Меган Маркл.

Бейонсе и Джей Зи всегда славились креативным подходом к творчеству, поэтому их благодарственная речь также выделилась на фоне всех остальных. Они озвучили свои благодарности на фоне портрета герцогини Сассекской в королевском образе. Короткий ролик начался с изображения Меган Маркл, после чего в кадре появились сами супруги в ярких костюмах, отсылающих к их популярному музыкальному клипу на песню Apes**t (в нем, напомним, они точно так же позировали, но на фоне картины "Мона Лиза"). "Огромное спасибо BRIT Awards за эту честь. Вы всегда поддерживали меня. Спасибо вам за вашу любовь", – сказала Бейонсе, после чего Джей Зи ответил ей "не за что".

 
 
 
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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Названы победители музыкальной премии BRIT Awards 2019

В Instagram-аккаунте певица добавила: "Спасибо британцам за статуэтку за "лучшую международную группу". Впервые я получила эту награду в 2002 году вместе со своими лучшими подругами Келли и Мишель (ред. – Роуленд и Уильямс из группы The Destiny's Child). В честь месяца афроамериканской истории мы преклоняемся перед нашей Моной Лизой. Поздравляем с беременностью!". Мнения зрителей и подписчиков разделились: одни посчитали задумку интересной и достойной внимания, другие не поняли, к чему было копировать свой клип и приплетать Меган Маркл.

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Бейонсе, Джей-Зи, Brit Awards, Портрет Меган Маркл.
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