На фоне Меган Маркл: американская пара Бейонсе и Джей Зи обратились к британцам

Новости шоу бизнеса: 8-я церемония вручения музыкальных наград BRIT Awards запомнилась не только лауреатам премии, но и зрителям.

ильное впечатление на всех произвел дуэт Бейонсе и Джей Зи, который получил награду в категории "лучшая международная группа". Исполнители не смогли посетить премию, поэтому записали видеообращение к британцам на фоне портрета Меган Маркл.

Бейонсе и Джей Зи всегда славились креативным подходом к творчеству, поэтому их благодарственная речь также выделилась на фоне всех остальных. Они озвучили свои благодарности на фоне портрета герцогини Сассекской в королевском образе. Короткий ролик начался с изображения Меган Маркл, после чего в кадре появились сами супруги в ярких костюмах, отсылающих к их популярному музыкальному клипу на песню Apes**t (в нем, напомним, они точно так же позировали, но на фоне картины "Мона Лиза"). "Огромное спасибо BRIT Awards за эту честь. Вы всегда поддерживали меня. Спасибо вам за вашу любовь", – сказала Бейонсе, после чего Джей Зи ответил ей "не за что".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 20 Фев 2019 в 2:49 PST

В Instagram-аккаунте певица добавила: "Спасибо британцам за статуэтку за "лучшую международную группу". Впервые я получила эту награду в 2002 году вместе со своими лучшими подругами Келли и Мишель (ред. – Роуленд и Уильямс из группы The Destiny's Child). В честь месяца афроамериканской истории мы преклоняемся перед нашей Моной Лизой. Поздравляем с беременностью!". Мнения зрителей и подписчиков разделились: одни посчитали задумку интересной и достойной внимания, другие не поняли, к чему было копировать свой клип и приплетать Меган Маркл.