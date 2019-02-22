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Пятница, 22.02.2019
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Влад Топалов показал милое фото с сыном и Региной Тодоренко

Влад Топалов показал милое фото с сыном и Региной Тодоренко
14:26 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Влад Топалов просто светится от счастья и регулярно делится снимками с малышом.

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями несколько месяцев назад – у пары родился сын. Новоиспеченный отец назвал имя ребенка.

Недавно Влад Топалов заболел и не контактировал с сыном. Регина Тодоренко даже отпраздновала День святого Валентина без мужа. Видимо, артисту уже лучше и он наверстывает упущенное. На своей странице в Instagram Топалов поделился семейным фото и добавил трогательную подпись: 

Регина Тодоренко поделилась домашним селфи без макияжа

"Маленькие ножки". Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой", – написал Топалов.

К слову, после рождения ребенка Регина Тодоренко стала делиться с подписчиками подробностями своей беременности. Так, телеведущая рассказала, как боролась с токсикозом с помощью пива, а также о том, как попала в больницу.

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Все по теме:

Отцовство, Знаменитости, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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