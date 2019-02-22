Влад Топалов показал милое фото с сыном и Региной Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями несколько месяцев назад – у пары родился сын. Новоиспеченный отец назвал имя ребенка.
Недавно Влад Топалов заболел и не контактировал с сыном. Регина Тодоренко даже отпраздновала День святого Валентина без мужа. Видимо, артисту уже лучше и он наверстывает упущенное. На своей странице в Instagram Топалов поделился семейным фото и добавил трогательную подпись:
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“Маленькие ножки» комментарии тут, думаю, излишни моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой как вы, мои друзья? Слышали новый трек Мэйера уже? У меня с утра на репите #vtteam #тамгдеты #вторелилирешка #владтопалов #vladtopalov #littlefeet #littlefeets #маленькиеножки
"Маленькие ножки". Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой", – написал Топалов.
К слову, после рождения ребенка Регина Тодоренко стала делиться с подписчиками подробностями своей беременности. Так, телеведущая рассказала, как боролась с токсикозом с помощью пива, а также о том, как попала в больницу.