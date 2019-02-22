Скандал: Нателла Крапивина обвинила Жанну Бадоеву во лжи

Новости шоу бизнеса: Жанна Бадоева заявила, что она является автором программы "Орел и Решка"

Жанна Бадоева является первой ведущей тревел-шоу "Орел и решка" и работала в проекте в течение трех сезонов. Позже телеведущую заменили новые лица, среди которых Леся Никитюк и Регина Тодоренко.

Несмотря на то, что Жанна Бадоева давно покинула шоу, ее все еще ассоциируют с "Орлом и решкой" и расспрашивают о создании проекта. Так, в программе "Вечерний Ургант" ведущий позиционировал Бадоеву как автора и создателя тревел-шоу, а она не опровергла эту информацию, а наоборот, вошла во вкус.

Продюсер "Орла и решки" Нателла Крапивина возмущена данной ситуацией. Она утверждает, что Жанна Бадоева во многом говорила неправду.

"На днях в эфире шоу "Вечерний Ургант" Жанна Бадоева заявила, что является автором и создателем программы "Орел и решка", что в корне является неправдой и не соответствует действительности. Жанна никогда не принимала участия в создании программы "Орел и решка", а была всего-навсего приглашенной ведущей", - негодует Крапивина.

Кроме того, продюсер шоу назвала реальных создателей "Орла и решки", а также пожелала Жанне Бадоевой успехов.

"Авторами и создателями "Орла и решки" являются Евгений Синельников и Елена Синельникова. Они мать этого проекта. А я, если хотите, его отец, потому что среди прочих идей сумела разглядеть ту самую, которая стала абсолютно уникальной. Я желаю Жанне всевозможных творческих, личных успехов и хочу, чтобы ее программа была настолько популярной, чтобы ей никогда не приходилось присваивать себе чужие успехи", - добавила Нателла Крапивина.