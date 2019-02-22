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СМИ: Алла Пугачева перенесла экстренную операцию на сердце

СМИ: Алла Пугачева перенесла экстренную операцию на сердце
14:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: СМИ сообщили, что 69-летняя Алла Пугачева пережила срочную операцию на сердце и сейчас проходит курс реабилитации в преддверии грандиозного юбилейного концерта.

Ходят слухи, что проблемы со здоровьем у Примадонны уже давно.

Однако официальный представитель российской примадонны Елена Чупракова опровергла распространившиеся в Сети и СМИ слухи об операции, заявив следующее: "Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. У нее все в порядке, жива, здорова. Никакой операции ей не делали. Все это вранье".

Ситуацию вокруг госпитализации артистки прокомментировал ее муж Максим Галкин.

"Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование... Это абсолютный бред, у нас все хорошо", — обнадежил он фанатов Пугачевой.

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости

Кроме этого, "Только никому" сообщают, что о проблемах с сердцем у Примадонны заговорили уже давно: "В декабре на шоу Киркорова она приехала очень бледная, с трудом передвигалась, ни с кем толком не разговаривала. Сама Алла Борисовна не скрывает, что у нее проблемы, а в сосудах уже стоят стенты".

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Знаменитости, Алла Пугачева, Максим Галкин, Операция на сердце.
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