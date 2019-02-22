Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Ким Кардашьян заступилась за свою сестру после измены любимого

Ким Кардашьян заступилась за свою сестру после измены любимого
16:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Кендалл Дженнер и Ким Кардашян уже отписались от Тристана и подруги Кайли Дженнер .

Молодая мама и звезда реалити-шоу Хлои Кардашян разорвала отношения с бойфрендом Тристаном Томпсоном, который не первый раз изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. Семейство Кардашян-Дженнер шокировано этим и встало против неверного мужа и его любовницы.

Так, Кендалл Дженнер и Ким Кардашян уже отписались от Тристана и подруги Кайли Дженнер в Instagram.

Вместе с ем Хлои Кардашян на днях впервые вышла на публику после расставания с отцом ее ребенка: звезда посетила вечеринку бренда PrettyLittleThing.

Однако пользователи в сети раскритиковали Хлои за решение выйти в свет после громкого расставания в медиа с бойфрендом. Ким Кардашян решила не молчать и защитила младшую сестру. На своей странице в Twitter Ким заявила, что Хлои – мать-одиночка, которой необходимо работать.

 

Меган Маркл отказалась от гонорара за появление в финале "Форс-мажоров"

"Вы бы хотели, чтобы она потеряла и деньги тоже? Она – мать-одиночка и должна работать. Это было ее профессиональное обязательство, которое было запланировано заранее. И поверьте, она не ждет, что кто-то оплатит его счет или обеспечит ее дочь. Точка!",– отметила Кардашян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян, Кайли Дженнер, Тристан Томпсон, Кайли Дженнер Джордин Вудс, Кардашян-Дженнер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Россия хотела подкупить Сальвини
СМИ: Россия хотела подкупить Сальвини
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь