Ким Кардашьян заступилась за свою сестру после измены любимого

Молодая мама и звезда реалити-шоу Хлои Кардашян разорвала отношения с бойфрендом Тристаном Томпсоном, который не первый раз изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер Джордин Вудс. Семейство Кардашян-Дженнер шокировано этим и встало против неверного мужа и его любовницы.

Так, Кендалл Дженнер и Ким Кардашян уже отписались от Тристана и подруги Кайли Дженнер в Instagram.

Вместе с ем Хлои Кардашян на днях впервые вышла на публику после расставания с отцом ее ребенка: звезда посетила вечеринку бренда PrettyLittleThing.

Однако пользователи в сети раскритиковали Хлои за решение выйти в свет после громкого расставания в медиа с бойфрендом. Ким Кардашян решила не молчать и защитила младшую сестру. На своей странице в Twitter Ким заявила, что Хлои – мать-одиночка, которой необходимо работать.

If someone cheats on you publicly. Y’all going outside the next day ? pic.twitter.com/M9wGZRhIcB

— 2Cool2Blog (@2Cool2Blogggg) 21 февраля 2019 г.