Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

"Меня это больше всего поразило": Маша Ефросинина прокомментировала слухи о беременности

"Меня это больше всего поразило": Маша Ефросинина прокомментировала слухи о беременности
18:29 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: mashaefrosinina

Новости шоу бизнеса: Ведущая рассказала, какие перемены грядут в ее жизни.

Знаменитая украинская ведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине и эксперт шоу "Дивовижні люди", которое стартует на телеканале "Украина" 23 февраля, в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности.

Отметим, что на днях Мария разместила в сети фото со следующей подписью: "Никак не привыкну к тому, что обычный новый день может неожиданно принести новость, задающую твоей жизни новый вектор. Бывает так у вас?". После этого многие подписчики ведущей подумали, что Маша снова беременна. Мы поинтересовались у ведущей, что же это за новость, которая задала тот самый "новый вектор" в ее жизни:

"Вот все подумали, что мне либо плохо, либо я беременна. Мне просто интересно, почему? Меня это больше всего поразило. В моих словах ничего на это не указывало. Мне неожиданно предложили очень интересную роль в кино. Я даже и не знала, что моя кандидатура рассматривается. Для меня все, что происходит в жизни, кино, проекты – это неожиданный звонок, неожиданное предложение. Я всегда об этом задумываюсь: насколько сейчас привыкли визуализировать, записывать, представлять, посылать во вселенную, планировать... Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах! Тебе раздается один звонок, и на свой график в ближайшие два месяца ты смотришь совсем по-другому", – объяснила Маша.

Маша Ефросинина трогательно поздравила мужа с Днем влюбленных

Напоминаем, что во время съемок новейшего супер-шоу "Дивовижні люди", премьера которого состоится 23 февраля в 21:00 на канале "Украина", популярная ведущая и эксперт телепроекта Маша Ефросинина рассказала о том, к чему испытывает слабость.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Маша Ефросинина, Украинская ведущая, Дивовижні люди, Посол фонда ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Россия хотела подкупить Сальвини
СМИ: Россия хотела подкупить Сальвини
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь