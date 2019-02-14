Маша Ефросинина трогательно поздравила мужа с Днем влюбленных

Новости шоу бизнеса: Звезда опубликовала нежный снимок с семейного отдыха в Дубае, на котором она позирует со своим возлюбленным.

День святого Валентина или День всех влюбленных отмечают во многих странах мира 14 февраля. В этот день все пары имеют возможность в очередной раз поблагодарить друг друга за любовь. К празднованию присоединились и украинские знаменитости.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина публично призналась в любви своему мужу Тимуру Хромаеву на своей странице в Instagram.

"Мир двоих должен только им двоим и принадлежать", – отметила Маша в подписи.

Как сообщалось ранее, В интервью программы "На каві із зіркою" на телеканале Украина ведущая и эксперт шоу "Дивовижні люди" Маша Ефросинина откровенно призналась, какие сплетни о ней когда-то ее больше всего "ранили".