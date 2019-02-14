Маша Ефросинина трогательно поздравила мужа с Днем влюбленных

День святого Валентина или День всех влюбленных отмечают во многих странах мира 14 февраля. В этот день все пары имеют возможность в очередной раз поблагодарить друг друга за любовь. К празднованию присоединились и украинские знаменитости.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина публично призналась в любви своему мужу Тимуру Хромаеву на своей странице в Instagram.
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Мир двоих должен лишь им двоим и принадлежать... #happyvalentinesday @timur_khromaev
"Мир двоих должен только им двоим и принадлежать", – отметила Маша в подписи.
Как сообщалось ранее, В интервью программы "На каві із зіркою" на телеканале Украина ведущая и эксперт шоу "Дивовижні люди" Маша Ефросинина откровенно призналась, какие сплетни о ней когда-то ее больше всего "ранили".