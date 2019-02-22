Бруклин Бекхэм и его девушка выходят на новый уровень отношений

Новости шоу бизнеса: Влюбленная пара Бруклин Бекхэм и Хана Кросс будет жить вместе.

Отношения 19-летнего Бруклина Бекхэма и его девушки Ханы Кросс выходят на новый уровень – влюбленные будут жить вместе. Что интересно, они не будут переезжать, а остаются в Лондоне под одной крышей со звездными родителями парня – Викторией и Дэвидом Бэкхемами.

Так, Дэвид и Виктория решили выделить молодым влюбленным отдельное крыло в своем новом особняке, который стоит 40 миллионов долларов. Об этом сообщил инсайдер издания The Sun.

Бруклин и Хана вместе смогут жить в изолированных апартаментах в доме в Лондоне.