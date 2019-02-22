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Приталенное платье без рукавов: Мелания Трамп приняла участие в открытии месяца афроамериканской истории

Приталенное платье без рукавов: Мелания Трамп приняла участие в открытии месяца афроамериканской истории
19:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: firstfamilytrumps

Новости шоу бизнеса: Ежегодно в США и Канаде проходят праздничные мероприятия, посвященные афроамериканской истории.

Дональд и Мелания Трамп продолжают поражать сторонников эффектными общими выходами. В Белом доме торжественно открыли месяц афроамериканской истории, пригласив на событие высокопоставленных чиновников.

Ежегодно в США и Канаде проходят праздничные мероприятия, посвященные афроамериканской истории. По традиции, они начинаются в Белом доме с торжественного приема, который устраивает президент и первая леди США.

2019-й не стал исключением: 21 февраля в роскошной резиденции состоялось анонсированное мероприятие, объединившее многих влиятельных американцев в одном зале. Дональд и Мелания Трамп не обошли вниманием событие.

"Первая леди и я в восторге от того, что здесь столько наших друзей: пасторов, государственных лидеров. Мы собрались для того, чтобы почтить вклад афроамериканцев во все аспекты американской жизни, истории и культуры",– отметил Дональд Трамп, которого встретили овациями.

 

Первая леди США: Мелания Трамп в ярко-розовом пальто на мероприятии

Едва ли не наибольшее внимание привлекла к себе Мелания Трамп. На торжественное мероприятие в Белом доме она пришла в приталенном платье без рукавов. Наряды и ее туфли на каблуке были черного цвета. Внимательные пользователи Интернета отметили, что несколько дней назад Мелания поражала яркими весенний образами, поэтому ее появление в темном наряде удивило всех.

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США, Образ, Имидж, Наряд, Дональд Трамп, Мелания Трамп.
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