"Впереди – моя главная битва": KAZKA сделала серьезное заявление

Новости шоу бизнеса: Пользователи сети засыпали музыкантов комментариями.

Известная украинская группа KAZKA, которая принимает участие в Нацотборе на Евровидение-2019, перед финальным выступлением сделала заявление на своей официальной странице в Instagram.

"Было непросто, но вот мы в финале. Впереди – моя главная битва. Битва с моим волнением. Кто из нас победит? Не знаю. И хочу поблагодарить всех, кто рядом. Нашу команду, семьи, наших непревзойденных слушателей. Вместе с вами мы готовы на все", – написала вокалистка коллектива Александра Зарицкая.

Пользователи сети засыпали музыкантов комментариями.

"Мне понравилось ваше выступление вживую! Конечно, волновалась, немного дрожал голос, может слишком громко слышала себя в мониторы, но вышло неплохо. Полностью поддерживаю жюри в этом плане. Главное – концепция вашего номера, сильная и самобытная! На финале нужно просто кайфовать от себя и от происходящего на сцене! Помните, что не всем дано попасть и на эту сцену Нацотбора, а вы уже там! Это уже успех! Дальше – обязательно только больше", – написала подписчица под ником katty_rina

"Тримаю за вас кулачки, все буде добро, удачі", "Все буде добре, головне кайфанути від виступу. Ви переможете, це ж ясно", "Все получиться! Мы с вами! Мы верим!", – написали другие юзеры.