В США умер известный стендап-комик Броди Стивенс

Новости шоу бизнеса: Причина смерти устанавливается.

Американский стендап-комик и актер Броди Стивенс обнаружен мертвым в своем доме, сообщает TMZ. Отмечается, что актеру было 48 лет. У артиста наблюдались проблемы с психикой, его госпитализировали в 2011 году с биполярным расстройством личности.

Стоит отметить, что Стивенс до последнего дня принимал участие в комедийных шоу. За два дня до своей кончины комик принял участие в "Фестивале дружбы"в Бербэнке (штат Калифорния).

Броди Стивенс был ведущим собственного комедийного шоу "Броди Стивенс: Наслаждайся этим!", которое он создал вместе со своим другом. Помимо стендап-выступлений Стивенс снимался в кино: он сыграл эпизодические роли в комедиях "Мальчишник в Вегасе" и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" и еще нескольких кинолентах.