В джинсах и водолазке цвета индиго: Настя Каменских опубликовала скромное фото

Новости шоу бизнеса: Поклонники по-разному отреагировали на фото.

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая презентовала новый клип "Попа, как у Ким", решила предстать перед подписчиками в Instagram в довольно скромном повседневном наряде. Звезда позировала в джинсах с завышенной талией и водолазке цвета индиго.

"Это я в офисе. Вся моя команда ржет за кадром. Мы очень много готовим для вас. Много-много-много! И я так счастлива, что это много создается с моими любимыми лапочками, бусинками, котиками!" – эмоционально подписала кадр Настя.

Однако поклонники артистки заметили, что артистка за последнее время немного поправилась. "Уже пора худеть, скоро весна", "Ух, какие пышные формы", "Поправилась", – пишут юзеры в комментариях.