Все в шоке: Светлана Лобода заговорила на украинском языке

Новости шоу бизнеса: Певица Светлана Лобода поделилась в своем Instagram видеороликом с российской телепрограммы "Голос. Дети", где она говорит на украинском.

На кадрах видно, как судья Лобода обсуждает выступление одного из участников с певицей Пелагеей. Во время разговора она произносит фразу "Але це ж було дуже гарно".

Украинская аудитория обрадовалась, что на росТВ зазвучал украинский язык, а певицу похвалили за это.

Посмотреть эту публикацию в Instagram сегодня @voice1tv в 21.30 @pelageya_insta @meladzevalerian Смотрим? Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 22 Фев 2019 в 6:31 PST

"Очень мило говоришь на украинском", "Родной язык", "Ваш украинский очень красивый", "Браво Светлана, надо чтобы как можно чаще наш родной язык звучал на ОРТ и прочих росТВ", "Прекрасный украинский", – отметили фолловеры.

Напомним, недавно Светлана Лобода отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Евой и поделилась первыми кадрами с отдыха где-то на островах.