Светлана Лобода с дочкой отправилась в отпуск

Новости шоу бизнеса: Певица позабавила сеть оригинальным диалогом с дочерью Евой.

Светлана Лобода заинтриговала отдыхом вместе с маленькой дочкой Евангелиной.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, очень активно ведет свой аккаунт в Instagram. Недавно знаменитость заинтриговала фанатов долгожданным семейным отдыхом у океана, после чего выложила видео с дочкой Евой из аэропорта. Оказывается, артистка отправилась на острова, а вот малышка пригрозилась съесть всех акул.

Как сообщалось ранее, Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая осенью попала в больницу, на вручении российской премии вышла в свет в роскошном черном платье с открытым декольте. "С Днем Рождения , Димочка! Береги себя, будь здоров и счастлив", – написала звезда, поздравляя российского певца Диму Билана, который на фото сидит возле нее. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

Напомним, Известная украинская певица Светлана Лобода показала тизер нового клипа. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странце в Instagram.