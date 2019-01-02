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Среда, 02.01.2019
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Светлана Лобода с дочкой отправилась в отпуск

Светлана Лобода с дочкой отправилась в отпуск
15:34 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица позабавила сеть оригинальным диалогом с дочерью Евой.

Светлана Лобода заинтриговала отдыхом вместе с маленькой дочкой Евангелиной.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, очень активно ведет свой аккаунт в Instagram. Недавно знаменитость заинтриговала фанатов долгожданным семейным отдыхом у океана, после чего выложила видео с дочкой Евой из аэропорта. Оказывается, артистка отправилась на острова, а вот малышка пригрозилась съесть всех акул. 

 
 
 
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маленькая Lo в отличном настроении: - да я их так там съем, посмотрят они

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Акцент на декольте: Светлана Лобода подчеркнула пышный бюст

Как сообщалось ранее, Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая осенью попала в больницу, на вручении российской премии вышла в свет в роскошном черном платье с открытым декольте. "С Днем Рождения , Димочка! Береги себя, будь здоров и счастлив", – написала звезда, поздравляя российского певца Диму Билана, который на фото сидит возле нее. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

Напомним, Известная украинская певица Светлана Лобода показала тизер нового клипа. Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странце в Instagram.

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Instagram, Знаменитости, Светлана Лобода.
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