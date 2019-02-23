Признаки того, что у вы зависимы от своего телефона (Фото)

В современном мире практически у каждого человека есть мобильный телефон. Большое количество функций позволяет решить немало вопросов при помощи смартфона. Однако со временем у человека может появится зависимость от телефона, что негативно сказывается на здоровье и работоспособности.