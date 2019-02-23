Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии

Новости шоу бизнеса: После зимних каникул королева Великобритании стала чаще появляться на различных мероприятиях.

Несмотря на свой почтенный возраст, а именно 92 года, 22 февраля Елизавета II посетила Часовню гвардейцев, которая находится в казармах Веллингтона. В этот день Часовня гвардейцев отмечала 100-летие присвоения звания королевской церкви, и королева Великобритании не смогла пропустить очень важное мероприятие.

Во время публичного выхода Елизавета II была в хорошем расположении духа, что положительно отразилось на внешнем виде королевы.

Елизавета II на светском мероприятии

Елизавета II на светском мероприятии

На торжественную литургию Елизавета II прибыла в темно-синем пальто с меховыми вставками. Под цвет наряда была выбрана и шляпка. Свой образ королева Великобритании дополнила маленькими черными туфлями на невысоком каблуке и небольшой черной сумочкой от Launer. Не отказала королева также жемчужным украшением и брошью в виде пера.