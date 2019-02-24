Провокационный снимок от Тины Кароль: фото в откровенном наряде

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль решила снова порадовать поклонников откровенным снимком.

Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в необычном черном платье, которое состоит из плотного боди, невесомой накидки и прозрачной юбки. Этот наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы.

Волосы Тина собрала в целомудренный пучок на затылке. Что касается макияжа, то он был весьма сдержанным. Пикантности снимку добавило то, что он сделан со спины, и в кадре все внимание приковано к ягодицам Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #тинакароль #tinakarol Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 23 Фев 2019 в 8:45 PST

Фото вызвало бурную реакцию подписчиков, которые оставили певице массу лайков и комментариев. Фолловеры отметили, что у Тины Кароль получается в откровенных нарядах быть чувственной и сексуальной, а не вульгарной.