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"Вечно молодая": поклонники Ольги Сумской подчеркнули ее невероятную красоту

"Вечно молодая": поклонники Ольги Сумской подчеркнули ее невероятную красоту
19:36 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Поклонники звезды высоко оценили ее новое селфи.

Народная артистка Украины Ольга Сумская давно зарекомендовала себя, как одна из "вечно молодых" и самых красивых украинских актрис. 52-летняя актриса часто приятно удивляет своих поклонников молодостью и замечательным видом. Она настоящий пример для подражания. Ольга Сумская неоднократно повторяет, как важно следить за собой в любом возрасте, даже в молодости, чтобы красота длилась как можно дольше.  Сумская повторяет: "Важно любить себя".

Так, на своей страничке в Instagram актриса поделилась новым селфи со спектакля в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре. Сумская поблагодарила зрителей за очень теплый прием, отметив, что они невероятны. Она добавила, что на данный момент Народная гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита".

Поклонники артистки подчеркнули, что на опубликованном снимке Ольга Сумская выглядит невероятно красиво.

Ольга Сумская поделилась своими секретами красоты

"Яка божественна краса! Заслiплює очi!", "Сильная женщина!", "Супержінка! Були вчора на виставі в Рівному!", "Шикарна жінка, моя улюблена актриса", "І Ви неймовірні!", "Гарнюня!", "Ви дуже красива", "Ольга, вы супер красивая", "С каждым годом вы еще краше", "Как всегда, неотразима!", "Девочка", "Наша красавица, самая шикарная и любимая Олечка!", "Кажется, кто-то балуется эликсиром молодости)", "Правду говорять: жінка красива, коли щаслива. Це про Вас, Ольга" - говорят подписчики актрисы в Instagram.

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Все по теме:

Молодость, Красота, Актриса, Народная артистка Украины, Ольга Сумская.
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