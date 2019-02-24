Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме

Новости шоу бизнеса: Популярная американская Insta-дива Ким Кардашян поделилась с поклонниками очередной фотографией.

На фото она откровенно показывает свое пышное декольте. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" не дает своим поклонникам соскучиться за ее эротическими фотографиями.

Недавно американская светская львица похвасталась своим бюстом в откровенном платье на торжественной церемонии Hollywood Beauty Awards. После этого Ким Кардашян решила продемонстрировать своим поклонникам свои формы в спортивном костюме. Новую фотографию звезда опубликовала на странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’m into selfies again Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 21 Фев 2019 в 1:07 PST

На фотографии модель предстала, фотографируя себя в зеркале туалета. Звезда была одета в спортивный наряд: топ серого цвета, под которым не было бюстгальтера, и черные лосины.