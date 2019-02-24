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Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме

Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме
22:53 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная американская Insta-дива Ким Кардашян поделилась с поклонниками очередной фотографией.

На фото она откровенно показывает свое пышное декольте. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" не дает своим поклонникам соскучиться за ее эротическими фотографиями.

Недавно американская светская львица похвасталась своим бюстом в откровенном платье на торжественной церемонии Hollywood Beauty Awards. После этого Ким Кардашян решила продемонстрировать своим поклонникам свои формы в спортивном костюме. Новую фотографию звезда опубликовала на странице в Instagram.

 
 
 
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I’m into selfies again

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Дочь Ким Кардашьян впервые снялась для обложки глянца

На фотографии модель предстала, фотографируя себя в зеркале туалета. Звезда была одета в спортивный наряд: топ серого цвета, под которым не было бюстгальтера, и черные лосины. 

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Ким Кардашьян, Образ, Фото, Insta-дива.
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