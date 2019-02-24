Анджелину Джоли с сыном были замечены в Нью-Йоркском университете

Новости шоу бизнеса: Анджелину Джоли с ее 17-летним сыном Мэддоксом заметели в Нью-Йоркском университете.

Преподавтели и студенты очень удивились, увидев в своем высшем учебном заведении известную актрису.

Голливудская звезда привела своего сына на день "открытых дверей" университета. Как известно, в такой день все желающие поступить в университет разрешено приходить в него, для того, чтобы познакомиться со своим будующим высшым учебным заведением.

Анджелина Джоли имела как всегда безупречный вид. На ней были узкие темно-синие брюки, туфли на шпильке и очень элегантное светло-серое пальто. Не смотря на бракоразводный процесс с Брэдом Питтом она казалась очень довольной и спокойной. Но, при этом, подруга звезды разсказала, что Джоли очень сложно делать вид, что она не переживает по поводу ее жизненных проблем и перемен. А эти перемены как раз связаны з Мэддокс.

Уже в этом году ее сын покинет материнский дом, ведь этой весной Мэддокс закончит школу и уедет из Лос-Анджелеса, для того, чтобы дальше продолжить учиться. Анджелина очень привязана к старшему сыну, поэтому она пытаеться добиться, чтобы он не уехал слишком далеко от нее.

Сначала Мэддокс собирался улететь очень далеко от матери. Об этом сообщили в ноябре прошлого года, когда Анджелина Джоли с сыном посетили университет в Корее. Тем не менее мать смогла уговорить Мэддокса от переезда в Сеул. Теперь она нашла альтернативу - обучение в Нью-Йорке.

Мэддокса тоже устроил этот вариант. Скорее всего, с осени он станет студентом на западном побережье и таким образом сможет навещать свою мать чаще. Кроме того, к счастью для Анджелины, с отъездом Мэддокса, ее дом не опустеет. Ведь пятерым ее младшим детям – у Паксу Тьену, Захаре, Шайло и близнецам Ноксу с Вивьен пока еще далеко до колледжа.