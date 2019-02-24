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Анджелину Джоли с сыном были замечены в Нью-Йоркском университете

Анджелину Джоли с сыном были замечены в Нью-Йоркском университете
22:27 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Анджелину Джоли с ее 17-летним сыном Мэддоксом заметели в Нью-Йоркском университете.

Преподавтели и студенты очень удивились, увидев в своем высшем учебном заведении известную актрису.

Голливудская звезда привела своего сына на день "открытых дверей" университета. Как известно, в такой день все желающие поступить в университет разрешено приходить в него, для того, чтобы познакомиться со своим будующим высшым учебным заведением.

Анджелина Джоли имела как всегда безупречный вид. На ней были узкие темно-синие брюки, туфли на шпильке и очень элегантное светло-серое пальто. Не смотря на бракоразводный процесс с Брэдом Питтом она казалась очень довольной и спокойной. Но, при этом, подруга звезды разсказала, что Джоли очень сложно делать вид, что она не переживает по поводу ее жизненных проблем и перемен. А эти перемены как раз связаны з Мэддокс.

 
 
 
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(New) #angelinajolie visits New York University with her son #maddoxjoliepitt

Допис, поширений Angelina Jolie (@angiejoliepittfans)

Уже в этом году ее сын покинет материнский дом, ведь этой весной Мэддокс закончит школу и уедет из Лос-Анджелеса, для того, чтобы дальше продолжить учиться. Анджелина очень привязана к старшему сыну, поэтому она пытаеться добиться, чтобы он не уехал слишком далеко от нее.

Сначала Мэддокс собирался улететь очень далеко от матери. Об этом сообщили в ноябре прошлого года, когда Анджелина Джоли с сыном посетили университет в Корее. Тем не менее мать смогла уговорить Мэддокса от переезда в Сеул. Теперь она нашла альтернативу - обучение в Нью-Йорке.

Анджелина Джоли с детьми посетила культурное место

Мэддокса тоже устроил этот вариант. Скорее всего, с осени он станет студентом на западном побережье и таким образом сможет навещать свою мать чаще. Кроме того, к счастью для Анджелины, с отъездом Мэддокса, ее дом не опустеет. Ведь пятерым ее младшим детям – у Паксу Тьену, Захаре, Шайло и близнецам Ноксу с Вивьен пока еще далеко до колледжа.

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Все по теме:

Анджелина Джоли, Семья, Брэд Питт, Развод, Нью-Йоркский Университет, Звездные новости.
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