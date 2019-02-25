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Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе

Певица MARUV отказалась от гастролей в России

Певица MARUV отказалась от гастролей в России
09:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица заявила, что 24 часа после Нацотбора были наиболее эмоциональными в ее жизни.

Певица MARUV, которая победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, готова отказаться от гастролей страной-агрессором Россией. Артистка подчеркнула, что любит Украину и хочет представлять ее на главном конкурсе в Тель-Авиве.

Национальная общественная телерадиокомпания, которая является организатором национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019", поставила MARUV условие: если девушка хочет представлять Украину на Евровидении-2019 – должен отказаться от гастролей в РФ.

MARUV одержала победу, получив 6 баллов от телезрителей и 5 баллов от членов жюри.

"Я – украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе Евровидение – 2019, несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категорический – я выступаю от Украины и никак иначе... Я готова отказаться от выступлений в России" ,– отметила певица. 

Она добавила, что не посещала оккупированный Крым с 2014 и не нарушала закон Украины.

MARUV также готова взять на себя все расходы по участию в Евровидении-2019. 

Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России

В то же время, артистка заявила, что чувствует давление и видит "явные попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на международном конкурсе Евровидение-2019".

MARUV имела два запланированных сольных концерта на территории страны-агрессора. Они должны были бы пройти в Москве и Санкт-Петербурге в начале апреля.

В России заявили, что даже хотели предложить артистке поехать на Евровидение от себя в 2020 году.

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Россия, РФ, Музыкальный конкурс, Евровидение, 2019, Нацотбор, Евровидение 2019, MARUV, Певица MARUV.
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