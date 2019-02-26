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Вторник, 26.02.2019
Какая разница в возрасте оптимальна в отношениях (Фото)
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Какая разница в возрасте оптимальна в отношениях (Фото)

Неравные браки с разницей в возрасте существуют практически столько же, сколько и сам человеческий род. Испокон веков люди пытались определить идеальное соотношения возраста мужа и жены, некоторые эксперты даже выводили для этого специальные формулы. И если психологи убеждены, что залог счастливой семьи - духовная совместимость супругов, астрологи считают, что на это влияют только астрологические факторы. Давайте же разберемся, что пророчат разные варианты семейных союзов, согласно зороастрийскому календарю.
otnosheniya.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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