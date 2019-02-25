Как на самом деле зовут известных личностей (Фото)

Мухаммед Али, Анна Ахматова, Элтон Джон, Том Круз, Брюс Ли, Чак Норрис и даже… Евгений Петросян - это всего лишь неполный список звезд, выступающих не под своей настоящей фамилией.