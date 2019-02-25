Оскар 2019: американская актриса Сельма Блэр впервые на публике после признания о болезни

Новости шоу бизнеса: 46-летняя актриса Сельма Блэр уже 15 лет страдает от рассеянного склероза и только спустя несколько месяцев после признания впервые вышла в свет.

Актриса стала почетной гостьей ежегодного ужина Vanity Fair, устраиваемого известным изданием в честь номинантов на "Оскар".

Звезда "Жестоких игр" и сериала "Американская история преступлений" выглядела блестяще, а о проблемах со здоровьем напомнила только трость, на которую актриса опиралась при ходьбе. Компанию Сельме Блэр составила ее подруга и коллега Шонда Раймс.

Сельма Блэр

"Два года трезвая. Два года чувствую все и ничего. Два года чрезвычайной благодарности, смирения и изящества. Я благодарю Бога и моих друзей. Благодарю вас за самую особенную неделю празднования Дня рождения. Я молилась о чуде в самых трудные времена. Я – живое чудо. Спасибо. Спасибо", – так она подписала свой пост.