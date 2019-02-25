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Оскар 2019: фотосессия победительницы в номинации "Лучшая женская роль второго плана"

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Оскар 2019: фотосессия победительницы в номинации "Лучшая женская роль второго плана"
17:11 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: В этом году награда за лучшую женскую роль второго плана досталась американской актрисы Реджины Кинг.

91 церемония вручения кинопремии Оскар прошла 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Отгремел Оскар, и уже появились первая фотосессия для Vanity Fair, в которой принимала участие вктриса, сыгравшая в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

Перед объективом американская актриса и телевизионный режиссер Реджина Кинг была в белоснежном платье. Легкости образу добавили открытые плечи и откровенный срез на бедрах актрисы. В дополнении к образу обладательница Оскара подобрала массивные бриллиантовые сережки.

Реджина Кинг / Twitter / @TheAcademy

Напомним ранее, что номинация "Оскар" за роль второго плана, хоть и не считается главной премией в церемонии Американской киноакадемии, в то же время входит в десятку наиболее престижных.

"Оскар" 2019: полный список победителей премии

Реджина Кинг сыграла в фильме героиню Шэрон Риверз. Кроме награды Американской киноакадемии, эта же роль принесла ей "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль второго плана в игровом фильме". Реджина Кинг является лауреатом премии Гильдии киноактеров США в номинации "Лучшая женская роль в минисериале или телефильме" за участие в минисериале "Семь секунд".

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Фотосессия, Фото, Оскар 2019, Реджина Кинг, Лучшая женская роль второго.
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