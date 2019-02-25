"Оскар" 2019: полный список победителей премии

Новости культуры: В ночь на 25-е февраля в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар-2019".

91 церемония награждения премиями Оскар состоялась 24 февраля (3:00 25 февраля по киевскому времени). Самые известные звезды Голливуда традиционно побывали в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, чтобы получить заветные статуэтки и поддержать своих коллег. Стало известно, кто вошел в число счастливчиков и стал победителем премии.

Американская академия киноискусства еще 22 января назвала главных номинантов премии Оскар-2019. Всего было названо 24 номинации, финальное голосование за победителя в каждой из которых состоялось с 12 по 19 февраля. Шорт-лист вероятных претендентов в 9 номинациях был объявлен еще 18 декабря 2018 года. В этом году церемония награждения впервые за 30 лет проходила без ведущего – потому золотые статуэтки вручали известные киноактеры, не заявленные в номинациях.

Победители премии Оскар-2019

Номинация "Лучший фильм года": "Зеленая книга" (Green book), режиссер Питер Фаррелли;

Номинация "Лучший режиссер": Альфонсо Куарон ("Рим" / Roma);

Номинация "Лучшая женская роль": Оливия Колман ("Фаворитка" / The Favourite);

Номинация "Лучшая мужская роль": Рами Малек ("Богемская рапсодия" / Bohemian Rhapsody)

Номинация "Лучшая женская роль второго плана": Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk);

Номинация "Лучший документальный полнометражный фильм": Free Solo, режиссеры Джимми Чин и Elizabeth Chai Vasarhelyi;

Номинация "Лучший грим и прически": "Власть" (Vice), гримеры Greg Cannom, Kate Biscoe и Patricia Dehaney.

Номинация "Лучший дизайн костюмов": "Черная пантера" (Black Panther), художник-костюмер Ruth E. Carter;

Номинация "Лучшая работа художника-постановщика": "Черная пантера" (Black Panther), художник-постановщик Ханна Бихлер;

Номинация "Лучшая операторская работа": "Рим" (Roma), оператор Альфонсо Куарон;

Номинация "Лучший звуковой монтаж": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody);

Номинация "Лучший звук": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody);

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке": "Рим" (Roma), Мексика;

Номинация "Лучший монтаж": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), монтажер Джон Оттман;

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана": Махершала Али ("Зеленая книга" / Green Book);

Номинация "Лучший анимационный полнометражный фильм": "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse), режиссеры Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Родни Ротман;

Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм": Bao, режиссер Domee Shi;

Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм": Period. End Of Sentence., режиссер Rayka Zehtabchi.

Номинация "Лучший игровой короткометражный фильм": Skin, режиссер Guy Nattiv.

Номинация "Лучшие визуальные эффекты": "Человек на Луне" (First Man), режиссер Дэмьен Шазелл;

Номинация "Лучший оригинальный сценарий": "Зеленая книга" (Green Book), авторы сценария Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли;

Номинация "Лучший сценарий-адаптация": "Черный клановец" (BlacKkKlansman), авторы сценария Спайк Ли, Чарли Вачтел и Кевин Уиллмотт;

Номинация "Лучшая музыка к фильму": "Черная пантера" (Black Panther);

Номинация "Лучшая песня": Shallow ("Звезда родилась" / A Star Is Born);

Номинанты "Оскара-2019" вызвали большой резонанс сразу после оглашения, тем более, что в этом году есть сразу несколько картин, получивших большое количество номинаций в разных категориях.