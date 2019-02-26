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Все в шоке: Дрю Бэрримор изменила внешность ради роли в новом фильме

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Все в шоке: Дрю Бэрримор изменила внешность ради роли в новом фильме
21:41 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: а днях практически неузнаваемая Дрю Бэрримор была замечена в Нью-Йорке по дороге на съемочную площадку своего нового фильма The Stand In ("Дублер").

Она словно побывала у пластического хирурга и вышла от него с совершенно другим носом. 43-летняя актриса с непроницаемым лицом шагала по улице, держа в руках сценарий.

Дело в том, что такие явные изменения во внешности понадобились Бэрримор исключительно во имя искусства. В предстоящей комедии она играет сразу две роли - актрису и ее амбициозную дублершу, мечтающую занять место звезды.

"Я готовлюсь к съемкам ленты, где сыграю сразу двух персонажей, это немного шизофренично", - призналась актриса в недавнем эфире The Late Show.

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Вместе с Бэрримор в ромкоме снимаются Элли Кемпер, звезда сериала "Несгибаемая Кимми Шмидт", и Чарли Барнетт - актер из недавно вышедшей на Netflix "Матрешки". Ожидается, что The Stand In выйдет в прокат уже в конце этого года.

Добавим, что Дрю Бэрримор давно не появлялась в полнометражных проектах, в последние годы актриса нашла свою "отдушину" в комедийном хорроре "Диета из Санта-Клариты". Третий сезон сериала о матери и жене, которая превратилась в зомби и старается вести обычную жизнь, выйдет 29 марта.

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Внешность, Дрю Берримор, Дублер, The Stand In, Изменила нос.
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