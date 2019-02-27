Алла Пугачева взорвала Сеть видео без макияжа

На прошлой неделе певице Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Несмотря на возраст, артистка не стесняется своей внешности и часто публикует снимки без макияжа.
Российская певица Алла Пугачева, которая, по информации СМИ, перенесла операцию на сердце, похоже, чувствует себя хорошо и ни о какой операции не может идти и речи. По крайней мере, так хотела показать и сама примадонна и ее супруг – Максим Галкин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла - мастер импровизаций «что вижу, то пою». Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает #елизаветагалкина #алла #аллапугачева
На опубликованном в Instagram ролике Примадонна появилась за роялем практически без макияжа с привычной прической - кудряшками. Возле нее стоит дочь Лиза.
"Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла - мастер импровизаций "что вижу, то пою". Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает", - написал муж Пугачевой.