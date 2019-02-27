Алла Пугачева взорвала Сеть видео без макияжа

Новости шоу бизнеса: Легендарная эстрадная певица Алла Пугачева опубликовала видео без косметики, которое вызвало фурор в Сети.

На прошлой неделе певице Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Несмотря на возраст, артистка не стесняется своей внешности и часто публикует снимки без макияжа.

Российская певица Алла Пугачева, которая, по информации СМИ, перенесла операцию на сердце, похоже, чувствует себя хорошо и ни о какой операции не может идти и речи. По крайней мере, так хотела показать и сама примадонна и ее супруг – Максим Галкин.

На опубликованном в Instagram ролике Примадонна появилась за роялем практически без макияжа с привычной прической - кудряшками. Возле нее стоит дочь Лиза.

"Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла - мастер импровизаций "что вижу, то пою". Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает", - написал муж Пугачевой.