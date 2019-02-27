Неделя моды в Париже: Сальма Хайек эффектно появилась на показе Saint Laurent

В Париже стартовала Неделя моды, и весь мировой бомонд переместился во французскую столицу. Важное событие в мире моды не смогла пропустить известная актриса Сальма Хайек.
Для выхода в свет 52-летняя модница выбрала весьма экстравагантный образ – черные брюки-клеш, зеленую блузу в мелкие звезды, наверх надела красный пиджак, а завершила стильный look красной шляпой.
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Обула мексикано-американская актриса замшевые сапоги и взяла с собой маленькую лаковую сумку на цепочке через плечо. Волосы голливудской красотки были заплетены в необычную косичку, а в макияже она отдала предпочтение теплым оттенкам.
Как сообщалось ранее, Свою новую коллекцию показал бренд Salvatore Ferragamo. За происходящем на подиуме в первом ряду наблюдал настоящий звездный десант.