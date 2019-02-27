Неделя моды в Париже: Сальма Хайек эффектно появилась на показе Saint Laurent

Новости шоу бизнеса: Звезда посетила показ осенне-зимней коллекции 2019-2020 Saint Laurent традиционно вместе с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.

В Париже стартовала Неделя моды, и весь мировой бомонд переместился во французскую столицу. Важное событие в мире моды не смогла пропустить известная актриса Сальма Хайек.

Для выхода в свет 52-летняя модница выбрала весьма экстравагантный образ – черные брюки-клеш, зеленую блузу в мелкие звезды, наверх надела красный пиджак, а завершила стильный look красной шляпой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @ysl #pfw Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 26 Фев 2019 в 10:37 PST

Обула мексикано-американская актриса замшевые сапоги и взяла с собой маленькую лаковую сумку на цепочке через плечо. Волосы голливудской красотки были заплетены в необычную косичку, а в макияже она отдала предпочтение теплым оттенкам.

Как сообщалось ранее, Свою новую коллекцию показал бренд Salvatore Ferragamo. За происходящем на подиуме в первом ряду наблюдал настоящий звездный десант.