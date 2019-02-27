Тина Кароль взорвала сеть мечтательным фото

Новости шоу бизнеса: Поклонники пришли в полный восторг от снимка своей любимицы.

Тина Кароль регулярно радует фанов свежими снимками. Некоторые из них отличаются утонченной откровенностью и интеллигентной пикантностью, а другие подчеркивают элегантность артистки. Так, в Instagram она показала новое фото, на котором запечатлена у зеркала.

Для фото звезда выбрала наряд из эко-кожи от украинского дизайнера Дафны Мей, в котором она сидит у зеркала, пристально и мечтательно вглядываясь в свое отображение. На заднем фоне можно рассмотреть интерьеры съемочной студии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 25 Фев 2019 в 8:40 PST

К слову, бренд Dafna May – одна из любимых отечественных марок Тины Кароль. Впрочем, и другие украинские знаменитости, например, такие как Надя Дорофеева и Катя Осадчая также появлялись в одежде дизайнера на светских мероприятиях.

Макияж у артистки традиционно сделан с акцентом на губы с фирменной алой помадой и теням для век пастельного нейтрального оттенка.

Поклонники отметили, что не могут налюбоваться Тиной, которая давно пленила их сердца своей красотой и бесспорным талантом.

"Ты просто чудо вселенной. На тебя хочется смотреть вечность. Ты солнышко, которое светится всегда", "Умна, красива, талантлива, смелая!", "Как можно быть такой красивой?", "Замечательная наша", "Не могу оторвать взгляд, и, кажется, Тина тоже", — писали комментаторы.